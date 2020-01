Астронавты испекли печенье на МКС. Это первая еда, приготовленная в космосе

Кристина Кох и Лука Пармитано стали первыми в истории астронавтами, которые приготовили еду в космосе. Они испекли печенье с шоколадной крошкой, но не ели его до завершения эксперимента. Об этом говорится в опубликованном 23 января пресс-релизе сети отелей Hilton, которая приняла участие в исследовании.

Цель эксперимента заключалась в том, чтобы провести испытание печи, рассчитанной на работу в условиях нулевой гравитации.

Астронавты в конце декабря испекли пять пряников, три из которых отправили на Землю в капсуле SpaceX вместе с результатами других експериментов. Удачное печенье получилось только после запекания в течение 120 и 130 минут, аромат свежей выпечки исходил от всех пряников, кроме первого, который запекали 25 минут.

Фото с приготовленным печеньем Кох публиковала в Twitter 26 декабря.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj

— Christina H Koch (@Astro_Christina) December 26, 2019

Капсула прибыла на Землю 7 января, но о результатах експеримента сообщили после его завершения. На вкус печенье не пробовали, оно находится на изучении в хьюстонской лаборатории NASA.

