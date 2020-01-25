Астронавты испекли печенье на МКС. Это первая еда, приготовленная в космосе

Кристина Кох и Лука Пармитано стали первыми в истории астронавтами, которые приготовили еду в космосе. Они испекли печенье с шоколадной крошкой, но не ели его до завершения эксперимента. Об этом говорится в опубликованном 23 января пресс-релизе сети отелей Hilton, которая приняла участие в исследовании.
Цель эксперимента заключалась в том, чтобы провести испытание печи, рассчитанной на работу в условиях нулевой гравитации.
Астронавты в конце декабря испекли пять пряников, три из которых отправили на Землю в капсуле SpaceX вместе с результатами других експериментов. Удачное печенье получилось только после запекания в течение 120 и 130 минут, аромат свежей выпечки исходил от всех пряников, кроме первого, который запекали 25 минут.
Фото с приготовленным печеньем Кох публиковала в Twitter 26 декабря.
We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj
— Christina H Koch (@Astro_Christina) December 26, 2019
Капсула прибыла на Землю 7 января, но о результатах експеримента сообщили после его завершения. На вкус печенье не пробовали, оно находится на изучении в хьюстонской лаборатории NASA.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обмену пленными на Украине помешали проблемы с «процессуальной очисткой людей» / 18 декабря
- Экономика: Российское вино стало на путь самоочищения / 23 декабря
- Lynk & Co представил новый купе-кроссовер Lynk & Co 05 / 9 декабря
- Рослесхоз призвал регионы сменить подход к борьбе с лесными пожарами / 5 декабря
- Скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» решили увеличить / 28 декабря
- Данилко снова займет кресло судьи в нацотборе на «Евровидение 2020» / 12 декабря
- В ходе протестов под Радой 17 декабря умер ранее судимый киевлянин / 18 декабря
- Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии / 1 декабря