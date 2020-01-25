Зеленский о катастрофе самолета МАУ: Я не мог сразу в публичном поле говорить: «Нас сбили»

Украина не стала сразу публично обвинять Иран в сбивании самолета «Международных авиалиний Украины», так как нужны были доказательства. Об этом в интервью израильскому «9 каналу», которое вышло 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда наши профессионалы были допущены, ребята мне звонили и сообщали: «Смотри, нет кабины, нет крыла и нет кресел». Естественно, мы с партнерами давили на иранскую сторону, чтобы они сделали все, чтобы мы получили все возможные вещественные доказательства», – сказал Зеленский.

После этого, как отметил президент, были сформулированы несколько версий причин катастрофы, в том числе — сбивание ракетой.

«Я вам скажу, мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что, ну, все должно быть по полочкам. Это серьезные обвинения, которые требуют серьезных очень подтверждений», – подчеркнул президент.

В то же время, по словам Зеленского, он сразу заверил родственников погибших украинцев, что ошибки экиипажа или технической неисправности самолета быть не могло.

«Мы уже знали, что версия с точки зрения технических ошибок, неполадок, не того курса, непрофессионального управления самолетом – неверная. Мало того, сейчас мы уже можем об этом говорить, и этому есть свидетели – это близкие и родные… И я к ним поехал. Я не мог в публичном поле говорить: «Нас сбили», но я приехал к ним и сказал: «Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, что это на сто процентов не техническая ошибка, не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа»… Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства», – сказал президент.

Он отметил, что признания иранской стороны удалось добиться, в частности, благодаря давлению на Тегеран.

«Мы добились признания, благодаря, кстати, не только нашим профессионалам, не только нашей комиссии, которая на месте там работала, благодаря и Соединенным Штатам Америки, и Великобритании, и Канаде, и, честно говоря, у нас было общение и с израильской стороной тоже», – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона добьется наказания виновных в катастрофе.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]