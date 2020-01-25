Наука: Резкое снижение веса кардинально меняет личную жизнь

Швейцарские ученые выяснили, что резкая потеря веса после бариатрических операций связана с большим количеством разводов и расставаний для тех, у кого была пара. С другой стороны, одинокие люди часто обретали спутника или спутницу жизни.

«Хирурги, занимающиеся бариатрическими операциями, замечают, что многие пациенты переживают в своей жизни довольно глубокие изменения после хирургических вмешательств такого рода», — рассказывает доктор Люк Фанк (Luke Funk) из Висконсинского Университета в Мэдисоне (University of Wisconsin in Madison), один из авторов статьи, опубликованной в JAMA Surgery.

Значительная потеря веса и облегчение сопутствующих проблем со здоровьем, таких как высокое артериальное давление и диабет, ведут к изменениям к лучшему как в физическом, так и в психическом плане.

«У этих людей часто появляются новые увлечения, растет их физическая активность, они чувствуют себя намного увереннее, заметно улучшают свой имидж. Я думаю, это заставляет многих пересмотреть свои отношения с окружающими», — поясняет Фанк.

Популярность таких операций стремительно растет, с 2013 года в мире их было выполнено около 470.000. Но ученые обнаружили, что влияние этих операций имеет смешанный характер: от улучшения общего качества жизни до повышенного риска злоупотребления психоактивными веществами.

Влияние резкого снижения веса на личную жизнь пациентов

Одно из новых исследований рассматривало истории романтических отношений почти 2 000 шведов с ожирением, перенесших операцию по снижению веса, в течение 10 лет. В другой научной работе в течение трех лет наблюдали за 29 000 пациентов после операции желудочного шунтирования. Их сравнивали с данными взрослых людей с ожирением, которые не подверглись хирургическому вмешательству.

Ученые обнаружили, что бариатрическая хирургия была связана с повышенными шансами на развод или расставание для тех людей, которые были в отношениях до операции, особенно для тех, кто потерял наибольшее количество килограмм. Также они обнаружили, что для одиноких людей значительная потеря веса была связана с более высокими шансами на новые отношения или брак.

Соавтор исследования Пер-Арне Свенссон (Per-Arne Svensson ) сказал: «В прочных отношениях потеря веса после бариатрической операции, вероятно, не является проблемой, и во многих случаях отношения после операции даже укрепляются. Однако в партнерских отношениях, которые несколько нестабильны или нефункциональны, потеря веса может увеличить возможность расставания партнеров. К сожалению, наше исследование может дать лишь ограниченное представление о причинах расставания некоторых пар после потери веса».

Исследователи сообщили, что ожидали укрепления существующих отношений, поскольку психическое благополучие и самооценка значительно укрепляются после бариатрических операций.

«Возможно, пациенты после потери веса хотели попробовать новые отношения. Возможно, партнеры этих пациентов чувствовали себя менее связанными с “новым человеком”, отличающимся от того, на котором они были женаты до операции», — выдвигает гипотезы доктор Фанк.

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