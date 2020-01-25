Наука: Резкое снижение веса кардинально меняет личную жизнь

Швейцарские ученые выяснили, что резкая потеря веса после бариатрических операций связана с большим количеством разводов и расставаний для тех, у кого была пара. С другой стороны, одинокие люди часто обретали спутника или спутницу жизни.
«Хирурги, занимающиеся бариатрическими операциями, замечают, что многие пациенты переживают в своей жизни довольно глубокие изменения после хирургических вмешательств такого рода», — рассказывает доктор Люк Фанк (Luke Funk) из Висконсинского Университета в Мэдисоне (University of Wisconsin in Madison), один из авторов статьи, опубликованной в JAMA Surgery.
Значительная потеря веса и облегчение сопутствующих проблем со здоровьем, таких как высокое артериальное давление и диабет, ведут к изменениям к лучшему как в физическом, так и в психическом плане.
«У этих людей часто появляются новые увлечения, растет их физическая активность, они чувствуют себя намного увереннее, заметно улучшают свой имидж. Я думаю, это заставляет многих пересмотреть свои отношения с окружающими», — поясняет Фанк.
Популярность таких операций стремительно растет, с 2013 года в мире их было выполнено около 470.000. Но ученые обнаружили, что влияние этих операций имеет смешанный характер: от улучшения общего качества жизни до повышенного риска злоупотребления психоактивными веществами.
Влияние резкого снижения веса на личную жизнь пациентов
Одно из новых исследований рассматривало истории романтических отношений почти 2 000 шведов с ожирением, перенесших операцию по снижению веса, в течение 10 лет. В другой научной работе в течение трех лет наблюдали за 29 000 пациентов после операции желудочного шунтирования. Их сравнивали с данными взрослых людей с ожирением, которые не подверглись хирургическому вмешательству.
Ученые обнаружили, что бариатрическая хирургия была связана с повышенными шансами на развод или расставание для тех людей, которые были в отношениях до операции, особенно для тех, кто потерял наибольшее количество килограмм. Также они обнаружили, что для одиноких людей значительная потеря веса была связана с более высокими шансами на новые отношения или брак.
Соавтор исследования Пер-Арне Свенссон (Per-Arne Svensson ) сказал: «В прочных отношениях потеря веса после бариатрической операции, вероятно, не является проблемой, и во многих случаях отношения после операции даже укрепляются. Однако в партнерских отношениях, которые несколько нестабильны или нефункциональны, потеря веса может увеличить возможность расставания партнеров. К сожалению, наше исследование может дать лишь ограниченное представление о причинах расставания некоторых пар после потери веса».
Исследователи сообщили, что ожидали укрепления существующих отношений, поскольку психическое благополучие и самооценка значительно укрепляются после бариатрических операций.
«Возможно, пациенты после потери веса хотели попробовать новые отношения. Возможно, партнеры этих пациентов чувствовали себя менее связанными с “новым человеком”, отличающимся от того, на котором они были женаты до операции», — выдвигает гипотезы доктор Фанк.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Tesla Model 3 может стать самым массовым в мире электрокаром / 7 января
- Писателю Милану Кундере вернули чешское гражданство, которое отняли 40 лет назад / 3 декабря
- В России задумали запретить кальянные в жилых домах / 5 декабря
- Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру / 18 декабря
- Датский Апелляционный совет получил жалобу на разрешение по «Северному потоку – 2» / 29 ноября
- Недорогой аналог Hyundai Santa Fe получит гибридную версию / 12 декабря
- Личность мужчины, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, установлена, но он не задержан / 21 января
- Арестованного в РФ Пола Уилана сократили на работе в США / 18 декабря