Наука: Почему от стресса седеют

Считается, что сильный страх или горе заставляют быстро седеть. Но насколько это в самом деле так – может ли стресс действительно вызвать преждевременную седину?

Часто в качестве доказательства указывают на тех, кто работает на сложной и нервной работе и якобы поэтому быстро седеет – но в таких случаях неясно, что именно сыграло бо́льшую роль: стресс, или возраст, или болезни, или генетическая предрасположенность, или какие-то особенности питания.

Эксперименты сотрудников Гарвардского университета показывают, что стресс сам по себе может быть причиной ранней седины. Мы знаем, что цвет волос обусловлен клетками меланоцитами, которые накапливают в себе тёмный пигмент меланин. Меланоциты появляются из специальной группы стволовых клеток (которые так и называются – стволовые клетки меланоцитов). Эти стволовые клетки сидят в волосяной луковице, или волосяном фолликуле, откуда волос и растёт. До поры до времени стволовые клетки меланоцитов обновляются, благодаря чему волос остаётся окрашенным, но с возрастом их становится меньше, и волос обесцвечивается – седеет.

Бин Чжан (Bing Zhang) и его коллеги ставили опыты с мышами, которым либо причиняли боль, либо ограничивали в движениях, либо устраивали сложную психологическую ситуацию – во всех случаях животным приходилось выдерживать стресс. Как говорится в статье в Nature, вне зависимости от того, что было причиной стресса, в волосяном фолликуле уменьшалось число меланоцитных стволовых клеток, из-за чего в шерсти у мышей появлялась седина.

Почему так происходит? Одно из объяснений состоит в том, что на волосяную сумку действует стрессовый гормон кортикостерон; другое – что всё дело в аутоиммунной реакции, что иммунитет из-за стресса «съедает» по ошибке стволовые клетки меланоцитов. Исследователи отключали у мышей молекулярный сигнальный путь, передающий кортикостероновый сигнал, но мыши всё равно седели. Точно так же седели из-за стресса и те мыши, у которых подавляли активность иммунитета, чтобы пресечь аутоиммунные атаки. Причина оказалась в другом: у меланоцитных стволовых клеток обнаружились рецепторы к гормону и нейромедиатору норадреналину, который тоже задействован в стрессовых реакциях; в частности, им пользуются нервные цепочки, которые принимают решение – скрыться от источника стресса или как-то ему противодействовать (реакция «беги или дерись»). Когда рецепторы к нейромедиатору у стволовых клеток отключали, то мыши переставали седеть после стресса.

При этом источником стрессового норадреналина для меланоцитных стволовых клеток были нейроны симпатической нервной системы, которая как раз помогает организму настроить физиологию на чрезвычайные обстоятельства. Исследователи показали, что чрезвычайно много нейронов симпатической нервной системы соединены как раз с той зоной волосяной сумки, где находятся меланоцитные стволовые клетки. Если эти нейроны вообще отключали, или же подавляли выброс норадреналина из них, то мыши из-за стресса не седели. Наоборот, если те же нейроны специально активировали, то мыши седели, даже если никакого стресса не было.

Обычно меланоцитные стволовые клетки работают по циклам, то есть они покидают своё место в волосяной сумке и превращаются в меланоциты, когда волос нужно обновить. При этом в часть клеток остаётся на месте – они нужны, чтобы поддерживать число стволовых клеток (потенциальных меланоцитов). При стрессе же норадреналин из симпатических нейронов слишком сильно активизирует стволовые клетки – он понуждает их почти в полном составе превратиться в меланоциты и встроиться в волос, так что на будущее стволовых клеток не остаётся.

Но в чём смысл такой стрессовой седины? Портал Nature пишет, что у некоторых животных – например, у горилл – во главе группы стоят бывалые самцы с большим жизненным опытом, и седина может быть как раз признаком жизненного опыта и доказательством того, что самец может возглавить группу. Впрочем, не исключено, что могут быть и другие эволюционные объяснения связи между сединой и стрессом – возможно, что это вообще какой-то побочный эффект, не имеющий эволюционного значения.

Не только меланоцитные стволовые клетки чувствуют стресс. Есть данные, что нечто подобное происходит со стволовыми клетками крови – они из-за стресса покидают свои зоны в костном мозге, приспособленные как раз для того чтобы стволовые клетки там жили и обновлялись. Не исключено, что стресс истощает и стволовые клетки крови, и другие виды стволовых клеток – и тогда можно понять, почему стресс портит иммунитет и вообще заставляет быстрее стареть.

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