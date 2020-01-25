Зеленский объяснил решение оставить Гончарука на посту премьера

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не принял заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

«Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать… Как хорошая машина. Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек», – сказал Зеленский, комментируя свое решение оставить Гончарука на посту премьера, передает «Девятый канал».

Украинский президент уточнил, что Гончаруку предстоит изменить некоторые вещи, которые они обговорили.

«Он устанет – он пойдет. Он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат», – добавил Зеленский.

Ранее вокруг Гончарука разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».

Премьер заявлял, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, однако написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.

После премьер заявил, в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.

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