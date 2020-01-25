Рудковская показала, как защищает семью от коронавируса

25.01.2020, 14:37, Новости дня

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как ее семья защищается от коронавируса. Вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей они отправились в Японию для участия в ледовом шоу Prince Ice Show.

«В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках», – написала Рудковская в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 23 Янв 2020 в 11:15 PST

Подписчики выражают беспокойство по этому поводу и советуют им проявлять осторожность.

В то же время многие интернет-пользователи написали, что маски не спасут от заражения.

«Маски же наоборот чтоб не заразить, если болеешь», – отмечают в комментариях.

«Маски защищают нос, но глаза и уши открыты. Поэтому можно не защищаться», – добавляет другая подписчица.

Некоторые и вовсе считают, что от поездок в азиатские страны сейчас следовало бы воздержаться. «Какая необходимость туда ехать? Всех денег не заработаешь, а потерять можно жизнь и ребенка. Это не шутки», – подчеркивают комментаторы.

Позднее Рудковская разместила видео выступления сына. «05.00 утра по московскому времени и первое шоу. Чистейший прокат с двумя двойными и двумя акселями без единой ошибки», – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 25 Янв 2020 в 12:05 PST

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. Погиб 41 человек. Вирус проник в Европу.

Между тем в РФ в короткие сроки – менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса – разработали метод его диагностики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика