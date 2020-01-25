Рудковская показала, как защищает семью от коронавируса

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как ее семья защищается от коронавируса. Вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей они отправились в Японию для участия в ледовом шоу Prince Ice Show.
«В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках», – написала Рудковская в Instagram.
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Подписчики выражают беспокойство по этому поводу и советуют им проявлять осторожность.
В то же время многие интернет-пользователи написали, что маски не спасут от заражения.
«Маски же наоборот чтоб не заразить, если болеешь», – отмечают в комментариях.
«Маски защищают нос, но глаза и уши открыты. Поэтому можно не защищаться», – добавляет другая подписчица.
Некоторые и вовсе считают, что от поездок в азиатские страны сейчас следовало бы воздержаться. «Какая необходимость туда ехать? Всех денег не заработаешь, а потерять можно жизнь и ребенка. Это не шутки», – подчеркивают комментаторы.
Позднее Рудковская разместила видео выступления сына. «05.00 утра по московскому времени и первое шоу. Чистейший прокат с двумя двойными и двумя акселями без единой ошибки», – отметила она.
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По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. Погиб 41 человек. Вирус проник в Европу.
Между тем в РФ в короткие сроки – менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса – разработали метод его диагностики.
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Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]
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