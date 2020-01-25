Технологии: Новые вирусы на Земле, антидот зарину и предупреждение ИКЕА. Последние новости медицины

Американские ученые изобрели вакцину против нейро-паралитических ядов, почему IKEA в срочном порядке отозвала термокружки, кто рано седеет и какие новые вирусы нашли на планете Земля? Последние новости медицины – в свежем обзоре Настоящего Времени.

Вакцина против зарина

Биологи Медицинского Исследовательского Института химической обороны армии США разработали «боевую» вакцину против зарина. По их заявлению, изобретение станет антидотом нейро-паралитических ядов – зарина, агента VX.

Американские биологи разработали фермент PON1-IF11 при попадании в гены грызунов с помощью вирусного вектора он разрушает яд, прежде чем вызовет токсические эффект. Защита длилась до 5 месяцев после момента введения вакцины.

Газ зарин – высоко токсичное химическое оружие, которое убивает людей в считанные минуты. В первую очередь он поражает нервную систему, вызывая болезненные и неконтролируемые сокращения мышц.

Серьезное отравление зарином вызывает нарушение зрения, рвоту, удушье и смерть.

В чистом виде зарин в 26 раз смертоноснее цианида. Антидоты, такие как атропин и диазепам, могут помочь остановить смертельные мышечные конвульсии, если их быстро вводить после воздействия яда. Но не всегда эффективны.

Пластиковые термокружки ИКЕА опасны для здоровья

Шведская компанния ИКЕА заявила, что отзывает из своих магазинов по всему миру миллионы туристических термокружек из-за высокого содержания в них фталатов.

Вся серия термокружек TROLIGTVIS произведена в Индии и поступила в продажу в октябре прошлого года. Причиной запрета стало превышение нормы токсических веществ.

Компания настоятельно призывает покупателей вернуть продукт в любой ближайший магазин ИКЕА даже без подтверждения покупки.

Последние отчеты об испытаниях показали, что серия Troligtvis Travel Mug может содержать чрезмерное количество дибутилфталата (DBP). Эта химическая добавка используется в качестве пластификатора, вещества в составе полимерных материалов, которые обеспечивают необходимую эластичность и пластичность при переработке и эксплуатации материалов.

Длительное воздействие фталатов могут могут привести к нарушению функции печени и почек, а также стать причиной бесплодия, ожирения и рака. Особенно к фталатам чувствительны беременные женщины и маленькие дети.

В седине виноват гормон стресса

Стресс заставляет волосы сидеть.

Поседение – это естественный процесс, связанное с возрастными изменениями в организме. Однако последние исследования американских ученых из Гарварда показали, что стресс может этот процесс ускорить.

Цвет волос зависит от пигмента меланина, который накапливается в специализированных клетках – меланоцитах. В течении жизни эти клетки обновляются, но с возрастом в волосяном фолликуле их становится меньше, и волос обесцвечивается.

Во время исследования на мышах ученые обнаружили, что у меланоцитов есть рецепторы к нейромедиатору – норадреналину. Стрессовая ситуация запускает в организме симпатическую нервную систему. Происходит выброс гормона стресса (норадреналина) в кровь, который ответственен за максимально быструю адаптацию организма к стрессу. Норадреналин начинает активно поглощаться соседними пигментными регенерирующими столовыми клетками.

Именно этот гормон вызывает чрезмерную активацию пигмент-производящих клеток (меланоцитов) и последующее их истощение и повреждение в волосяном фолликуле.

28 штаммов неизвестных микробов

В то время, как весь мир пытается остановить распространение смертельно опасного коронавируса в Китае, международная группа ученых из США и Китая приступила к изучению древних вирусов из Тибетского ледника на Северо-Западном Тибетском плато Китая.

Запертый в ледниках Тибета мир древних организмов ждет еще один шанс на жизнь. Многие из этих крошечных организмов были «пойманы» в «капсулу времени» намного раньше, чем современный человек начал ходить по нашей планете.

Исследователи собрали пробы тибетского льда, просверлив 50-метровую скважину. В результате микробиологического и генетического исследования обнаружили 33 штамма вирусов. Находки сделаны в слоях ледника возрастом от 520 до 15 000 лет. 28 штаммов найденных вирусов до сих пор были неизвестны ученым.

Изменение климата приводит к таянию ледников, и массы дремлющих бактерий и вирусов могут в скором будущем вернуться в окружающую среду и, как полагают ученые, могут спровоцировать целый ряд заболеваний, к которым современный мир еще не готов.

Мумия обрела голос спустя 3000 лет

Перед смертью египетский жрец Несьямун пожелал, чтобы его голос звучал в загробной жизни и смог получить доступ в вечность.

Благодаря ученым из Великобретании Несьямун действительно смог обрести свой голос после смерти.

Используя трехмерную печать и современные сканирующие технологии ученые смогли воссоздать точную пластиковую копию голосового аппарата древнеегипетского жреца. Сам голос мумии воспроизвели с помощью системы синтеза речи. В конечном результате удалось получить один протяженный гласный звук «э».

Несьямун был египетским жрецом бога Амона-Ра (бог Солнца) в период правления фараона Рамзеса XI, между 1099 и 1069 годами до нашей эры. В своем служении жрец достиг уровня физической и духовной чистоты, необходимого для того, чтобы ввойти в состояние богов.

Умер он в возрасте 50 лет предположительно в результате острой аллергической реакции (укус насекомого).

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