Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству внести изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В поручении говорится: «Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми».

Срок выполнения поручения – 31 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты занялось реализацией предложения Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка.

До этого глава государства сообщил, что материнский капитал можно использовать на погашение ипотеки или первый взнос до того, как ребенку исполнится три года.

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