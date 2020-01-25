В РФ заявили о позоре Польши

Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о якобы причитающихся Варшаве «компенсациях» за так называемый ущерб со стороны РФ в годы Второй мировой войны, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», – приводит его слова РИА «Новости».

Причины у таких заявлений, по словам сенатора, две: это денежный интерес и ненависть к России. Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию, подчеркнул он.

По его словам, столетиями Польша пыталась навредить России. «Они считают нас виноватыми в том, что Польша не стала великой империей», – отметил законодатель.

Россия не стремится ворошить прошлое, желая выстраивать добрососедские отношения, подчеркнул он.

Сенатор, комментируя претензии Варшавы, касающиеся Второй мировой, добавил, что именно наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская Армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат.

Ранее в субботу лидер правящей в республике партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что и Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Ранее Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.





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