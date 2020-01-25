Врачи перечислили полезные для здоровья свойства смородины

25.01.2020, 14:21, Разное

Смородина является очень полезной ягодой, особенно черная, однако белая и красная разновидности также обладают полезными свойствами. Например, стоит отметить большое содержание витамина С, превышающее показатели других цитрусовых.
Употребление хотя бы 50 граммов ягоды в день поможет нормализовать уровень гемоглобина, значительно снизив вероятность анемии. Помимо витамина С, смородина богата микроэлементами, вроде кальция, железа, фосфора, калия и магния. Черная смородина может помочь людям, страдающим от повышенного давления: при регулярном употреблении состав крови изменится, а ее свертываемость и вязкость улучшится. Мелкие и практически незаметные косточки продукта содержат салициловую кислоту, помогающую в борьбе с высокой температурой.

Сок черной смородины считается прекрасным средством, укрепляющим сердечную мышцу, также стоит выделить мочегонные и желчегонные свойства, помогающие избегать отеков. Ученые выяснили, что ягода положительно влияет на выработку «гормона радости» — серотонина. Впрочем, всегда необходимо помнить о противопоказаниях: её не стоит употреблять людям с повышенной кислотностью желудочного сока, а также тем, у кого повышенная склонность к тромбообразованию.



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