Прервав долгое молчание, Земфира анонсировала свое выступление на фестивале «Рок над Волгой». Информация появилась на официальном сайте легендарной певицы.

После «Маленького человека», так назывался последний творческий тур рок-исполнительницы в далеком уже 2016 году, она ушла с музыкальной сцены, замолчав почти на четыре года. Однако, считает директор NCA Михаил Шурыгин, это не лишило её звездного статуса. Вместе с уже заявленными участниками американской группой Papa Roach, отечественными «Би-2» и «Мумий Тролль» Земфира выступит одним из хедлайнеров девятичасового рок-марафона. Музыкант и автор многих хитов обещает исполнение новых песен, наряду с теми, что уже покорили сердца миллионной аудитории.

Масштабный международный фестиваль в Самаре по своей посещаемости занимает 11 место в мире. Подтвердить свое лидерство отечественный праздник рока намерен 27 июня 2020 года. Однодневный формат будет сохранен, поэтому зрителей ожидает встреча с самыми известными участниками. Список громких имен, в разное время украсивших сцену «Рока над Волгой» слишком велик для полного перечня. Можно назвать таких представителей разных стран, как Deep Purple, Rammstein, «ДДТ», «Король и Шут», «Океан Эльзы» и многих других.

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