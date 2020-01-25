The Strategist: США не могут противостоять исходящей от КНР угрозе

В недавней статье, опубликованной в издании The Strategist, журналист Брахма Челлани обсудил возможность США противостоять исходящей от КНР угрозе. По мнению эксперта, ведущиеся на Ближнем Востоке «бесконечные войны» снижают возможность Вашингтона полноценно реагировать на другие, угрожающие безопасности страны факторы.

В материале Челлани говорится о желании США быть «одновременно везде», участвуя во всех конфликтах, в том числе, на Ближнем Востоке. Подобная тактика снижает ресурсы и боеготовность американских войск, а, соответственно, делает невозможным полноценное противостояние исходящей от КНР угрозе. При этом эксперт уверен, что Трамп понимает ситуацию и потому пытается наладить диалог с Китаем.

Согласно статье в The Strategist, конфликты на Ближнем Востоке «подрывают» доверие к Вашингтону, и именно в этом может скрываться причина запущенной по отношению к Трампу процедуре импичмента и давления на главу государства Сената. К тому же, США дискредитировали себя в вопросах Тихоокеанского региона, поэтому мировое сообщество в этом случае практически не принимает во внимание позицию американских властей.

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