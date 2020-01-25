Вертолет ВМС США сел на воду близ Окинавы

Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава.
Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет.
В последние годы в Японии заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории.
Например, в декабре Окинава пожаловалась на уронивших сигнальные ракеты американцев.
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