Вертолет ВМС США сел на воду близ Окинавы

25.01.2020, 14:12, Новости дня

Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава.

Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет.

В последние годы в Японии заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории.

Например, в декабре Окинава пожаловалась на уронивших сигнальные ракеты американцев.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика