Вертолет ВМС США сел на воду близ Окинавы

Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду в 150 км к востоку от побережья самой южной японской префектуры Окинава.

Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет.

В последние годы в Японии заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории.

Например, в декабре Окинава пожаловалась на уронивших сигнальные ракеты американцев.

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