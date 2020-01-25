Стала известна дата официальной презентации Android 11

Корпорация Google поделилась необычной головоломкой под названием Collaboration of the Cosmos. В ней разработчики решили скрыть дату начала мероприятия для Google I/O 2020.
После того, как некоторые интернет-пользователи расшифровали головоломку компании, руководитель бренда Alphabet Сундар Пичаи на своей странице в соцсети Twitter официально подтвердил проведение мероприятия Google I/O с 12 по 14 мая в штате Калифорния (США).
Стоит напомнить, что не так давно компания заявила о разработке таких продуктов, как Google Assistant или Google Glass именно во время проведения мероприятия I/O. По-видимому, в 2020 году американская корпорация тоже представит некоторые новинки кроме Android 11, убеждены эксперты.
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