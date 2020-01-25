«У наших претензий нет срока давности». Ярослав Качиньский заявил об обязанности России выплатить Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, наряду с Германией, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, который страна понесла во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Мир знает правду: именно сталинский Советский Союз вторгся в Польшу 17 сентября 1939 года. Это были советские солдаты и палачи НКВД, которые в 1940 году убили сотни тысяч польских офицеров. Но Путину не нравится роль России-палача. Он не признает, что Польша — жертва. Поэтому он хочет переписать историю

Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение увидит, как Москва примет свою ответственность. У наших претензий нет срока давности», — сказал Качиньский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что вопрос выплат Германией репараций за разрушения в Польше в годы Второй мировой войны все еще не закрыт. Варшава планирует потребовать новые компенсации от Берлина.

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