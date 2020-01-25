«Это не блеф». Лукашенко заявил, что Минск обсуждает поставки нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ

Минск обсуждает возможность диверсификации поставок нефти и обсуждает вопрос закупки сырья из США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 января во время поездки Могидевскую область, агентство «БЕЛТА» вело трансляцию его выступления.

«Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять. Нам нельзя зависеть от одной страны, это монополизм и это наша проблема. Поэтому мы договариваемся с американцами, Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения: «Сколько надо, столько, нефти и поставим», – сказал Лукашенко.

При этом, президент Беларуси сказал, что Минск не отказывается от российского сырья.

«Таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть», – добавил Лукашенко.

Он также заявил, что Москва потребовала платить за нефть цену, которая выше мировой, из-за чего между РФ и Беларусью ухудшились отношения.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов» после так называемого налогового маневра (обнуления экспортных пошлин и одновременного повышения налога на добычу полезных ископаемых. – «ГОРДОН») в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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