Мнение: Требования Ас-Садра

Политический лидер иракских шиитов и лидер самой крупной партии парламента Ирака Муктада Ас-Садр к начавшимся в Ираке антиамериканским протестов выпустил ряд тезисов по поводу вывода американских войск из Ирака.
1. Закрыть все военные базы США в Ираке.
2. Закрыть все офисы и базы американских ЧВК в Ираке и прекратить любую их деятельность.
3. Закрыть воздушное пространство Ирака для полетов боевых и разведывательных самолетов США.
4. Отменить все соглашения по безопасности с американскими оккупантами, потому что они не отвечают международному праву и были утверждены под давлением американской оккупации.
5. Трамп не должен смотреть свысока на Ирак в его решениях и заявлениях и демонстрировать чувство превосходства над Ираком, в противном случае он столкнется с последствиями.
6. Другие страны не должны вмешиваться в наши отношения с оккупантами, если США будут противиться уходу из Ирака.
7. Если США откажутся уходить, то они потеряют все основания на обоснование своего присутствия согласно межправительственному соглашению и будут считаться враждебной Ираку страной и это даст право иракцам перейти к активным действиям против оккупантам.
Источник: Colonel Cassad
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