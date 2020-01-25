Мнение: Требования Ас-Садра

25.01.2020, 13:47, Разное

Политический лидер иракских шиитов и лидер самой крупной партии парламента Ирака Муктада Ас-Садр к начавшимся в Ираке антиамериканским протестов выпустил ряд тезисов по поводу вывода американских войск из Ирака.

1. Закрыть все военные базы США в Ираке.

2. Закрыть все офисы и базы американских ЧВК в Ираке и прекратить любую их деятельность.

3. Закрыть воздушное пространство Ирака для полетов боевых и разведывательных самолетов США.

4. Отменить все соглашения по безопасности с американскими оккупантами, потому что они не отвечают международному праву и были утверждены под давлением американской оккупации.

5. Трамп не должен смотреть свысока на Ирак в его решениях и заявлениях и демонстрировать чувство превосходства над Ираком, в противном случае он столкнется с последствиями.

6. Другие страны не должны вмешиваться в наши отношения с оккупантами, если США будут противиться уходу из Ирака.

7. Если США откажутся уходить, то они потеряют все основания на обоснование своего присутствия согласно межправительственному соглашению и будут считаться враждебной Ираку страной и это даст право иракцам перейти к активным действиям против оккупантам.

Источник: Colonel Cassad



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