Эксперты назвали 10 самых популярных европейских автомобилей в РФ в 2019 году

Эксперты автомобильного рынка назвали 10 самых популярных европейских машин в РФ по итогу 2019 года. Неоспоримым лидером стал седан Volkswagen Polo.

Именно Volkswagen Polo, несмотря на снижение спроса в сравнении с 2018 годом, смог занять лидирующую строчку рейтинга. Дилеры отчитались о продаже 56,1 тыс. транспортных средств. Вслед за ним идёт не менее популярный Renault Duster, но в случае с лидером ему придётся ещё многое наверстать. В прошлом году удалось реализовать только 39 тыс. кроссоверов. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan. В случае с этим автомобилем дилеры рассказали о повышении спроса на 11% и о 37,2 тыс. проданных экземпляров.

Renault Logan — четвёртый в списке самых популярных автомобилей на российском авторынке. За год удалось продать 35,4 тыс. моделей, а прямо за ним с отставанием всего в 300 машин следует Skoda Rapid. Шестое место опять за Renault, но в этот раз отличилась модель Sandero – 30,5 тыс. экземпляров. За ним снова следует компания Skoda со своей Octavia, но в этот раз разрыв куда более существенный – более 3 тыс. автомобилей.

Последняя тройка продолжает противостояние Renault и Skoda. Сначала отличилась модель Kaptur с 25,8 тыс. проданных машин, а за ней и Kodiaq – 25,1 тыс. кроссоверов. В конце неожиданно для многих экспертов оказался Renault Arkana. Его продажи стартовали только в июле 2019 года, так что 11,3 тыс. реализованных машин можно считать очень хорошим только за шесть месяцев.

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