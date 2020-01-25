Эксперты назвали дедовский метод установить причину гула в моделях LADA

Автомобильные эксперты назвали простой дедовский метод установить причину гула в моделях LADA. Для этого достаточно дать нагрузку на нужный узел в повороте на ходу.

В ходе теста изучалась стандартная ситуация с гудением ступичного подшипника на модели LADA Largus. На подъёмнике ничего не удалось увидеть и никаких люфтов или отклонений от нормы замечено не было. Именно тогда пришло решение проверить шум в поворотах. Естественно та часть автомобиля, которая находится с противоположной стороны от внутренней части поворота, будет испытывать более существенные нагрузки. Простым методом удалось выявить, что гудит правая сторона, на которой обнаружился дефект подшипника и его пришлось заменить.

Эксперты объяснили, что такой метод, при котором водитель поворачивает в разные стороны на ходу и внимательно слушает, когда звук усиливается, является очень простым и в то же время действенным. В этом случае механику будет проще обнаружить источник шума и найти причину, так как зная с какой стороны он исходит, потребуется намного меньше времени на проверки и, как следствие, меньшее количество денежных средств.

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