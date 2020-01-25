В РФ за неделю разработали метод диагностики коронавируса

Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса разработали метод его диагностики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши ученые («Вектор») разработали метод диагностики достаточно быстро, в течение недели после того, как была опубликована последовательность», – приводит ее слова РИА «Новости».

В эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Попова отметила, что китайские коллеги опубликовали эти данные «открыто и достаточно быстро».

Она сообщила, что к настоящему времени сконструированы две тест-системы. Одна работает только на коронавирус, вторая – на оба вируса: уже известной атипичной пневмониии и новый вирус.

«Этими тест-системами оснащены все наши лаборатории. Сегодня мы видим и можем увидеть этот вирус», – рассказала Попова, добавив, что лечебная сеть к возможному появлению вируса готова.

Она сообщила, что работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся в двух российских институтах параллельно. «Этим занимаются многие страны мира. Точка достижения результата пока по времени не определена. Но главное сегодня – предпринять все меры профилактики», – сказала Попова.

Попова подчеркнула, что РФ делает все, чтобы ограничить и не допустить вирус, а также чтобы вирус не распространялся в случае проникновения. На бытовом уровне она посоветовала соблюдать обычные правила профилактики гриппа.

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. Погиб 41 человек. Вирус проник в Европу.

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