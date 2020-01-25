Число умерших от коронавируса в Китае превысило 40 человек

Жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае стал 41 человек, сообщает Reuters. Накануне сообщалось о 26 смертельных случаях по всей стране.
Число зафиксированных в мире случаев заболевания, вызванного вирусом, превысило 1300 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Китае, однако уже сообщалось об инфицированных в США, Японии, Австралии, Южной Корее и Франции.
В Китае в связи с распространением вируса в нескольких городах были введены ограничения на перемещения людей, власти страны также запретили массовые мероприятия – в эти дни празднуется наступление Нового года по лунному календарю.
О том, чем опасен новый коронавирус и что о нем известно в интервью Настоящему Времени рассказал биолог Георгий Базыкин, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН.
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