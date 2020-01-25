Отставного судью лишили статуса за участие в акции памяти Немцова

Квалификационная коллегия судей Башкортостана лишила судейского статуса 72-летнего судью в отставке Радика Рахматуллина.

Как сообщает «Комменсарт-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики, Рахматуллина признали виновным в нарушении федерального закона о статусе судей. Закон запрещает судьям публично выражать свое отношение к политическим партиям и общественным объединениям.

Сам Радик Рахматуллин завил изданию, что формальной причиной было его участие в акции памяти Бориса Немцова в феврале 2018 года.

По словам бывшего судьи, на акции он заявил, что «существующая в стране атмосфера позволила совершиться злодейскому убийству видного политического деятеля, каким был Борис Немцов». В коллегии судей Башкортостана сочли, что в своем выступлении он критиковал действующую власть и конституционный строй. Рахматуллин заявил, что собирается обжаловать решение коллегии в Верховном суде республики.

Радик Рахматуллин проработал судьей в Октябрьском и Советском районных судах Уфы с 1977 по 1987 год. В 1987-м он вышел в отставку.

Закон о статусе судей в Российской Федерации был принят 1992 году. Он гарантирует судьям, вышедшим в отставку, сохранение статуса судьи и принадлежности к судейскому сообществу, а также личную неприкосновенность. Кроме того, по закону судьям в отставке полагается пенсия, которой Рахматуллин лишится, если Верховный суд не отменит решение Квалификационной коллегии судей.

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