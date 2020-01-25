В США найдены останки древнейшего аллозавра Земли

В ходе раскопок в штате Юта (США) палеонтологами найдены останки древнейшего аллозавра, обитавшего на Земле. Доисторические животные рода плотоядных динозавров жили на планете около 155 млн лет назад, а найденные части скелета, по словам специалистов, принадлежат ранее неизвестному науке виду – Allosaurus jimmadseni.

Древнейший аллозавр обитал на Земле в юрском и меловом периодах. В длину доисторическое животное достигало приблизительно 9 метров, вес – до 1,8 т. Палеонтологи, описывая новый открытый вид, констатируют, что его череп был узким, с лицевыми гребнями, размещающимися от рогов до носа. Также у Allosaurus jimmadseni длинными были: хвост, задние и передние конечности, причём последние имели три удлинённых острых когтя.

Согласно более ранним теориям палеонтологов, на территории нынешней Северной Америки в юрском периоде существовал лишь один вид аллозавров, но находка в Юте показала, что их было два. Причем Allosaurus jimmadseni появился раньше Allosaurus fragilis примерно на 5 млн лет, то есть, являлся древнейшим представителем данного вида.

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