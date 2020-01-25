Медики назвали целебные свойства медовой тыквы

Зарубежные медики назвали полезные свойства медовой тыквы. Приготовить целебный продукт достаточно просто, а помогает он при многих проблемах со здоровьем.

Небольшую спелую тыкву нужно срезать у плодоножки и получить крышку. Через отверстие выбрать семена, заполнить сахаром или медом, закрыть срезанной частью и поставить в теплое место на 10 дней. Содержимое затем хранить в холодильнике, из оставшейся корки приготовить цукаты. Регулярное употребление меда из тыквы благотворно сказывается на здоровье всего организма. Обогащенный полезными веществами продукт содержит витамины С, практически всю группу В, никотиновую кислоту, каратиноидные составляющие, минералы, клетчатку и многое другое. За счет этого тыквенный мед улучшает сердечную деятельность, функции нервной системы, снижает риск развития онкологии. Особенно полезен он при аденоме простаты, а в целом улучшает работу предстательной железы, повышает уровень тестостерона, что отражается на сексуальном здоровье. Как продукт, активно участвующий в очистке печени и всего ЖКТ, тыква помогает регулировать метаболические процессы.

Однако, как и при использовании любого средства, целебный эффект имеет свои побочные действия. Противопоказан он при сахарном диабете, аллергии на мед и другую продукцию пчеловодства. В любом случае злоупотреблять медовой тыквой не стоит, пользу принесет только умеренное употребление.

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