Иранский военный, сбивший самолет украинский «Боинг», находится в тюрьме – Зариф

Иранский военнослужащий, которого считают виновным в сбивании самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном, находится в тюрьме. Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel, которое вышло 24 января, сказал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

По словам министра, он узнал о том, что самолет был сбит, днем 10 января.

На вопрос, почеру Иран сразу не признал, что сбил украинский лайнер, Зариф ответил, что это была «сложная ситуация в сложное время» и «другим нужно гораздо больше времени».

Министр заявил, что «США 32 года назад сбили иранский пассажирский самолет и до сих пор не принесли извинений». Вероятно, он имел в виду сбитый в 1988 году над Песидским заливом самолет рейса IR655.

По словам Зарифа, «американский офицер, который нес за это ответственность, даже получил медаль, а тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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