Американские медики рассказали о целебных свойствах изюма. Его можно использовать в качестве добавки к различным блюдам, а также для полезных перекусов между основными приемами пищи.

Необходимо учитывать, что сушеный виноград обладает высокой калорийностью. Традиционным потребителем полезных веществ продукта считается центральная нервная система. Поэтому употребление изюма благотворно сказывается на когнитивной функции мозга, скорости протекания мыслительных процессов. Умственная деятельность, особенно в напряженные периоды подготовки и сдачи экзаменов, связана с высокими энергозатратами. Восполнить их можно умеренной порцией сухофрукта.

Полезен он также и для женщин в период вынашивания и кормления грудью ребенка, так как повышает шансы вырастить иммунологически здоровое потомство. Употребление изюма является хорошей поддержкой и для организма матери.

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