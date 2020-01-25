Эксперты рассказали о 5 опасных ошибках зимнего вождения

25.01.2020, 13:21, Разное

Большинство водителей, независимо от стажа вождения, знают, что езда в зимнее время, осложнённая погодными условиями, требует особой внимательности. Эксперты интернет-портала Car.ru рассказали о 5 наиболее опасных ошибках, допускаемых автолюбителями при выезде на дорогу в холодное время года.
Во-первых, повышает аварийность выезд на дорогу на автомобиле с всесезонными покрышками, утрачивающими силу в мороз и гололёд. Также эксперты отметили неправильное понимание многими водителями функции ABS, вопреки распространённому заблуждению не сокращающей тормозной путь, а способствующей заносу при торможении, если под колёсами одинаковый тип покрытия. Полный привод, по словам специалистов, не является «панацеей» при движении на покрытом льдом участке, а если скорость движения выше 60 км/ч, то торможение вовсе не зависит от данного фактора.

Не стоит полностью полагаться при вождении в зимнее время на электронику. Она не сможет уберечь авто от неуправляемого заноса при резких манёврах или поворотах на льду. Последней опасной ошибкой эксперты назвали форсирование скорости при движении по колее. Не рекомендуют также зимой обгонять идущий впереди транспорт и перестраиваться, так как в этом случае повышается риск «вылететь» на полосу встречного движения или обочину.



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