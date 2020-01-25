Ученые из Каролины обнаружили потенциальное лекарство от ВИЧ

Ученые из Каролины смогли в результате длительных исследований обнаружить потенциальное лекарство от ВИЧ. Антиретровирусная терапия может подавлять его до неопределяемого уровня в крови. Несмотря на это, вирус остается присутствующим по всему организму в латентно-инфицированных покоящихся CD4 + Т-клетках.

CD4 T-клетки также называют «вспомогательными» клетками, потому что они не нейтрализуют. Их роль — вызвать реакцию организма, а ВИЧ-инфекция превращает эти клетки в хозяев для ретровируса. Во время инфекции ВИЧ прикрепляется к CD4 Т-клеткам. Он выгружает свой генетический материал в клетку-помощника, так что генетическое кодирование хозяина может быть изменено для получения вирионов ВИЧ.

Результатом является нарушение способности зараженного человека вызывать иммунную защиту. Это оставляет организм открытым для оппортунистических инфекций. К сожалению, она не может распознать эти клетки, потому что она все еще видит их, как Т-клетки CD4. Никакая текущая терапия не может устранить недуг. Этот резервуар латентно-инфицированных покоящихся CD4 + T-клеток считается самым большим препятствием для лечения ВИЧ.

В течение многих лет исследователи пытались использовать различные агенты для изменения латентности, чтобы сделать ВИЧ видимым для иммунной системы. Успешное выполнение этой сложной задачи позволит противовирусному иммунному ответу убить зараженные вирусом клетки.

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и Университета Эмори сделали важный шаг к достижению этой неуловимой цели. Используя соединение под названием AZD5582, им удалось активировать латентно-инфицированные CD4 + Т-клетки на впечатляющих уровнях в крови и во многих различных тканях без какой-либо или очень низкой токсичности. AZD5582 является миметиком второго митохондриального активатора каспаз. Он обеспечивает постепенную, но постоянную активацию неканонического пути NF-kB, а также запускает меньше человеческих генов, чем другие агенты реверсирования латентности. Это действие потенциально делает его гораздо менее токсичным.

Эта основополагающая работа была выполнена на мышиной модели с подавленной антиретровирусной терапией с полностью функционирующими человеческими иммунными клетками, которые обычно инфицированы ВИЧ у людей. Позже результаты были применены в продольном, многократном исследовании в Университете Эмори на макаках-резусах с подавленной антиретровирусной терапией, инфицированных вирусом иммунодефицита обезьян (SIV).

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