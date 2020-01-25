Кето-диета лучше всего работает в малых дозах

Кетогенная диета, которая обеспечивает 99 процентов калорий из жиров и белков и только 1 процент из углеводов, приносит краткосрочную пользу для здоровья, но отрицательные эффекты проявляются примерно через неделю, обнаружили исследователи из Йельского университета в исследованиях на мышах.

Результаты дают ранние признаки того, что кето-диета может в течение ограниченного периода времени улучшить здоровье человека за счет снижения риска диабета и воспаления. Они также представляют собой важный первый шаг к возможным клиническим испытаниям на людях.

Диета кето становится все более популярной, поскольку знаменитости, в том числе Гвинет Пэлтроу, Леброн Джеймс и Ким Кардашьян, рекламируют ее как режим похудения.

В исследовании Йельского университета, опубликованном в выпуске журнала Nature Metabolism, исследователи обнаружили, что положительные и отрицательные эффекты диеты связаны с иммунными так называемыми гамма-дельта-Т-клетками, тканезащитными клетками, которые снижают риск диабета и воспаления.

Кето-диета заставляет организм сжигать жир, говорит ведущий автор Йельской школы медицины Вишва Дипксит. Когда уровень глюкозы в организме снижается из-за низкого содержания углеводов, организм действует так, как если бы он находился в голодном состоянии, хотя это не так, и начинает сжигать жиры. Этот процесс, в свою очередь, дает химические вещества, называемые кетоновыми телами, в качестве альтернативного источника топлива. Когда тело сжигает их, защитные гамма-дельта-Т-клетки распространяются по всему телу, что снижает риск диабета и воспаления, а также улучшает обмен веществ в организме, говорит Диксит, профессор сравнительной медицины и иммунобиологии Вальдемара фон Зедвица.

Но когда организм находится в этом режиме, накопление жира также происходит одновременно с его расщеплением, обнаружили исследователи. По словам Диксита, когда мыши продолжают придерживаться диеты с высоким содержанием жиров и углеводов в течение одной недели, они потребляют больше жира, чем могут сжечь, и развивают диабет и ожирение.

Прежде чем назначить такую ​​диету, необходимо провести крупное клиническое исследование в контролируемых условиях, чтобы понять механизм метаболических и иммунологических преимуществ или любого потенциального вреда для людей с избыточным весом и преддиабетическим состоянием», сказал Диксит.

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