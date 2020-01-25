Мнение: Как два учителя в бизнес пошли

История первая, Татьяна Бакальчук. Окончила школу по специальности «преподаватель английского», подрабатывала репетитором, в 2004 году (в 29 лет) родила ребёнка и решила начать собственный бизнес.

Сделала сайт, начала продавать клиентам одежду и обувь из немецких каталогов «Отто» и «Квелле». Вначале работала прямо в квартире, которую использовала и как офис, и как склад, потом сняла помещение и наняла сотрудников.

По итогам прошлого года состояние госпожи Бакальчук превысило 1 млрд долларов (60+ млрд рублей), её компания «Вайлдберриз» стала самым популярным интернет-магазином одежды в мире:

https://ruxpert.ru/Российские_компании_—_лидеры_мирового_рынка

История вторая, Владимир Федосенко. Цитирую: «Владимир закончил БГУИР с красным дипломом, свободно владеет английским языком, работал в Академии наук Беларуси, является автором более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе девяти изобретений»:

https://dev.by/news/dekan-salesforce

Господин Федосенко работал деканом факультета повышения квалификации Института информационных технологий БГУИР, считался одним из лучших в Белоруссии, учил слушателей только самому нужному и актуальному. В итоге плюнул, оставил преподавание и пошёл работать в коммерческую фирму «джуном», начинающим программистом.

Если по «Вайлдберриз» всё понятно, там дама-миллиардер просто удачно приватизировала советский радиомагазин «Дикая Ягодка», то про ушедшего в джуны декана я всё же поделюсь двумя наблюдениями из жизни.

Во-первых, в комментариях совершенно напрасно удивляются, что человек с таким солидным списком достижений решился сменить уютный вузовский насест на «мальчишескую» позицию джуна. Тут как раз ничего удивительного нет: именно люди с большим списком достижений и имеют обычно достаточно сильный характер, чтобы понять, что «лошадь сдохла», надо прощаться с прошлым и начинать новую страницу жизни.

Полагаю, если бы господин Федосенко не умел терпеть временные неудобства и строить планы на много лет вперёд, он бы не достиг и того, чего достиг. Вполне очевидно, кстати, что в джунах он не засидится — в айти-отрасли огромный дефицит вменяемых, умеющих излагать свои мысли внятным русским языком руководителей проектов.

Во-вторых, я вижу сейчас вокруг массу школьников разного возраста, на неплохом уровне исполняющих разные сложные трюки. Они играют в хоккей, извлекают звуки из скрипки, танцуют на сцене, рисуют всякие пейзажи и прочая, и прочая. Вместе с тем мысль обучить ребёнка программированию почему-то не кажется большей части родителей очевидной, хотя этот несложный навык, в отличие от навыка менять коней на слонов, неплохо оплачивается в современном мире.

Для того, чтобы претендовать на позицию джуна, смышлёному старшекласснику достаточно двух-трёх лет ленивых занятий по вечерам. Многие мои знакомые скармливают своим детям за время учёбы в школе в 20-30 раз больше часов кружков и секций, усердно выбирая, однако, что-нибудь принципиально непрактичное — что-нибудь такое, что совершенно точно во взрослой жизни не пригодится.

Источник: Место для дискуссий

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