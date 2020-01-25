США решили разработать защиту от гиперзвукового оружия

25.01.2020, 13:12, Новости дня

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Сообщается, что с компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на сумму 13,006 млн долларов.

«Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», – передает ТАСС сообщение американского военного ведомства.

Разработка новых американских средств противодействия гиперзвуковому оружию ведется в рамках программы Glide Breaker, инициированной DARPA в 2018 году. Согласно официальному описанию Glide Breaker, в ходе развития проекта предполагается разработать и продемонстрировать «технологии, способные обеспечить защиту от гиперзвукового вооружения». Прежде DARPA выдавало контракты только на создание гиперзвукового атакующего вооружения.

В настоящее время лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия занимает Россия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.

В США признавали, что не обладают ПРО, способной защитить от гиперзвуковых ракет.



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