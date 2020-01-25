Свитолина проиграла Мугурусе и вылетела из Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Australian Open, который проходит в Мельбурне, проиграла матч против испанки Гарбинье Мугурусы и не прошла в четертый круг турнира, сообщает сайт Женской теннисной ассоциации.

Игра длилась 68 минут и закончилась со счетом 1:6, 2:6 в пользу испанской теннисистки.

Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA, Мугуруса – 32-е.

Как пишет «Большой теннис Украины», это – первый проигрыш украинки раньше четвертого круга на Australian Open с 2017 года и 11 очный матч с Мугурусой. В противостоянии двух спортсменок счет 5:6 в пользу Свитолиной.

Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Свитолина вышла в третий круг турнира, победив американку Лорен Дэвис, которая занимает 62-е местов рейтинге WTA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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