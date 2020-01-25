Медики назвали четыре симптома серьезных заболеваний глаз

25.01.2020, 13:04, Разное

Медики назвали четыре опасных симптома, сигнализирующих о серьёзных заболеваниях глаз. Головные боли, сухость глазной оболочки и неспособность видеть ночью являются поводом незамедлительно обратиться за помощью к специалистам.
Эксперты объясняют, что сама по себе головная боль может указывать на различные нарушения, но в случае, когда боль отдаёт в глаза, это веский повод обратиться к врачу. Как правило так проявляют себя инфекции слизистых, ведущих к воспалению. Катаракта, глаукома и любые заболевания роговицы провоцируют затуманивание зрения. Это ещё один симптом, который не следует игнорировать. Откладывать поход к врачу не стоит в случае, когда резко снижается способность ясно видеть в ночное время суток. Как правило, такое возникает в случае дистрофических изменений сетчатки или атрофии зрительного нерва. В обоих случаях существует большой шанс полностью потерять зрение.

Офтальмологи сообщают, что синдром сухого глаза встречается довольно часто, особенно у тех, кто постоянно работает на компьютере. Сам по себе он не опасен, если есть причины для возникновения такого состояния. Если же в случае отсутствия внешних раздражителей оболочка глаза становится сухой и человека часто беспокоят покраснения, откладывать поход к врачу не стоит.



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