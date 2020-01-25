Ведущей нового реалити-шоу «Битва престолов» станет 3D-копия Людмилы Гурченко

В День влюблённых, 14 февраля, на сервисе MEGOGO состоится премьера нового масштабного проекта «Битва престолов». Одной из ведущих в нём будет 3D-копия легендарной актрисы и певицы Людмилы Гурченко, созданная при помощи нейросети автором скандального реалити-шоу «Дом-2» Валерием Комиссаровым.

Кроме 3D-копии Людмилы Гурченко ведущими реалити станут Настасья Самбурская и Дарья Зотеева, более известная, как звезда соцсети под псевдонимом Инстасамка. Участниками проекта могут стать все желающие, заранее оформившие заявку на интернет-портале «Битвы престолов» и 28 января прошедшие кастинг. По окончании отбора претендентов на роль подданных виртуальных королевств запланирована пресс-конференция, в ходе которой Валерий Комиссаров расскажет о своей идее и её воплощении.

Подобного проекта в России, по словам авторов, ещё не было. Специально для шоу создана огромная площадка с несколькими сотнями камер и антуражем Средневековья. Зрители увидят борьбу участников за власть и любовь. Подданные будут выбирать монархов – короля и королеву, которые правят «чернью», назначают «аристократов», но в любой момент могут быть свергнуты. Известно, что гонорар монархов составит около миллиона рублей в месяц.

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