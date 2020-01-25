Дмитрий Шепелев о Жанне Фриске: «Она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни»

Сегодня, 25 января, известный телеведущий Дмитрий Шепелев отмечает 37-й день рождения. Шоумен построил довольно успешную карьеру, а вот в личной жизни пережил трагедию – смерть любимой женщины и матери своего сына, певицы Жанны Фриске. Супруга всегда остаётся в его памяти «светлым мотыльком», с которым связаны яркие и счастливые моменты.

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев сам воспитывает подрастающего сына Платона, из-за чего уже несколько лет конфликтует с семьёй умершей супруги. «Оппоненты» периодически обвиняют друг друга в растратах средств, собранных несколько лет назад на лечение певицы, в нежелании прийти к взаимопониманию и даже в угрозах «физической расправы». Так, Шепелев рассказывал об истории, когда отец Фриске пришёл на встречу с внуком с охранниками и оружием, а в результате пострадал телохранитель ведущего, закрывающий собой «объект охраны», и испугался тогда ещё 2-летний Платон. Несмотря на прошедшее время, Шепелев так и не помирился с родными умершей возлюбленной, а потому не позволяет им видеться с сыном.



Несколько месяцев назад Дмитрий Шепелев пояснил поклонникам в соцсети о появившейся в его жизни женщине, дизайнере интерьеров Екатерине Тулуповой. Изначально дружить начали их дети, ходившие в один детский сад, а затем и между родителями возникли романтические отношения. Шепелев признаётся, что счастлив с новой возлюбленной, с которой они недавно «съехались» и живут в одной квартире. При этом о Жанне Фриске он никогда не забывает, хотя и не отрицает, что не знает, как сложились бы в дальнейшем его отношения с «лёгкой, влюблённой в жизнь красавицей». Дмитрий Шепелев констатирует, что не знал Жанну Фриске как мать и жену, но она навсегда останется в памяти «мотыльком, который был в его жизни».

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