Мнение: Темп (о поправках в конституцию)

Госдума в первом чтении приняла законопроект о поправках в конституцию. Сроки, в которые проходит госпереворот, вполне показательные — Путин, безусловно, старается пройти первый, самый сложный период переворота максимально быстро, чтобы не дать оппонентам возможности осмыслить происходящее и организовать противодействие. Любой переворот, будучи кризисом, имеет свои законы, среди которых главный — темп превыше всего.

Именно стремительность, доходящая до полного абсурда, с которой сейчас вводятся поправки к конституции, лучше всего характеризуют происходящее как переворот. По всей видимости, согласия элиты на кардинальные изменения нет, а потому все приходится проводить как спецоперацию. Не вижу повода восторгаться этим. Спецоперацию проводят против врага. Если ранее однозначно врагом для Путина (как и всей элиты) являлся народ России, то сейчас врагом становится еще и элита.

Кстати говоря, ситуация не уникальная. Если взять три страны, в которых элита была поставлена в условия, когда не сносить легитимного и законного правителя она уже не могла — Ливию, Египет и Украину — то везде руководитель страны создал для своей элиты абсолютно неприемлемую ситуацию, в конце которой все существующие балансы и договоренности будут демонтированы.

В Египте Мубарак откровенно вел к власти своего сына Гамаля, который фактически не скрывал своего презрения к окружению отца и демонстрировал готовность к полному их сносу. Клан Януковича нарушил все существующие договоренности и попросту начал экспроприацию активов и рентных участков всех остальных кланов. В Ливии параноидальный Каддафи перед переворотом 11 года в очередной раз вознамерился зачистить элиту. Мотивы правящей элиты во всех упомянутых случаях были примерно схожи — в новой системе отношений, которая неизбежно возникала, ей места практически не было. Что и послужило ключевой причиной для ее консолидации по принципу "против". Что, кстати, всегда проще и легче организационно и идейно, чем консолидация по принципу "за". Мы всегда знаем, чего мы точно не хотим, но гораздо более смутно представляем, чего мы хотим, а уж договорится по позитивной повестке большому числу людей практически невозможно. Зато без проблем можно выйти всем вместе с лозунгом "Долой".

Путин ломает систему, консолидируя против себя значительную часть элиты. Пока заданный темп позволяет ему использовать то, что элита не успевает сориентироваться и сорганизоваться. Будучи откровенным тактиком, но совершенно не обладая навыками стратегического планирования, решая текущие задачи, он постоянно проигрывает позицию. История с Крымом — идеальный пример, квинтэссенция путинского в частности и современного российского в целом стиля управления.

ПС. Кстати, вполне кинематографичный пример — набивший оскомину мега-сериал "Игра престолов". Где Роб Старк выиграл все сражения, но умудрился в ходе своего короткого правления короля Севера восстановить против себя влиятельные северные кланы, которые его и предали. В итоге при трех крупнейших поражениях, которые он нанес своим противникам, не проиграв ни одного, Роб Старк проиграл войну, а сам был убит. Это и есть показатель стратегического планирования, которого у молодого Старка не было как явления.

Источник: Эль Мюрид

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