Хуснуллин призвал к реализации проекта всероссийской программы реновации

Проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, начав «отрабатывать его на крупных городах», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Хуснуллин сообщил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1», что проект реновации необходимо развивать во всей стране, передает ТАСС.
«Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация – это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его (проект) взять и начать. Его надо взвесить, оценить», – сказал он.
Напомним, в октябре 2019 года заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России.
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