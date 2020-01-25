Хуснуллин призвал к реализации проекта всероссийской программы реновации

25.01.2020, 12:58, Новости дня

Проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, начав «отрабатывать его на крупных городах», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1», что проект реновации необходимо развивать во всей стране, передает ТАСС.

«Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация – это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его (проект) взять и начать. Его надо взвесить, оценить», – сказал он.

Напомним, в октябре 2019 года заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Телеведущая и модель Алена Водонаева в эфире телеканала «НТВ» заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами». «Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово «быдло», именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика