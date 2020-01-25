Финансирование Пинчуком поездки депутатов от «Слуги народа» в Давос не является коррупцией – Верещук

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что поездку ее коллег по фракции на Международный экономический форум в Давосе в том числе за счет структур бизнесмена Виктора Пинчука нельзя считать коррупцией, сообщает «Радіо Свобода».

«Я даже звонила сегодня за консультацией в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – «ГОРДОН»). НАПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке. Если это официальная командировка. И даже если эта командировка профинансирована не из государственного бюджета, это не коррупция. А если не были в командировке и получили, это был бы подарок, и они бы должны были объяснять, за что такой подарок», – сказала она.

Верещук сообщила, что не была на форуме в Давосе.

В аппарате Верховной Рады «Радіо Свобода» сообщили, что на время форума в Швейцарию командировки оформили 23 народных депутата, 15 из которых – члены «Слуги народа»:

Марина Бардина – «Слуга народа»;

Леся Василенко – «Голос»;

Вадим Галайчук – «Слуга народа»;

Ярослав Железняк – «Голос»;

Алексей Жмеренецкий – «Слуга народа»;

Андрей Жупанин – «Слуга народа»;

Леся Забуранная «Слуга народа»;

Мария Ионова – «Европейская солидарность»;

Дмитрий Кисилевский – «Слуга народа»;

Елена Кондратюк – «Батьківщина»;

Александр Корниенко – «Слуга народа»;

Наталья Королевская – «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Евгения Кравчук – «Слуга народа»;

Иван Крулько – «Батьківщина»;

Юлия Овчинникова – «Слуга народа»;

Роксолана Пидласа – «Слуга народа»;

Егор Чернев – «Слуга народа»;

Алена Шкрум – «Батьківщина»;

Елена Шуляк – «Слуга народа»;

Святослав Юраш – «Слуга народа»;

Ярослав Юрчишин – «Голос»;

Елизавета Ясько – «Слуга народа»;

Дмитрий Наталуха – «Слуга народа».

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходил 21–24 января. В числе партнеров Украинского дома в Давосе указан в том числе фонд Пинчука. Причастность фонда Пинчука к финансированию поездки подтвердили Жмеренецкий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который тоже был в Давосе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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