Финансирование Пинчуком поездки депутатов от «Слуги народа» в Давос не является коррупцией – Верещук

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что поездку ее коллег по фракции на Международный экономический форум в Давосе в том числе за счет структур бизнесмена Виктора Пинчука нельзя считать коррупцией, сообщает «Радіо Свобода».
«Я даже звонила сегодня за консультацией в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – «ГОРДОН»). НАПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке. Если это официальная командировка. И даже если эта командировка профинансирована не из государственного бюджета, это не коррупция. А если не были в командировке и получили, это был бы подарок, и они бы должны были объяснять, за что такой подарок», – сказала она.
Верещук сообщила, что не была на форуме в Давосе.
В аппарате Верховной Рады «Радіо Свобода» сообщили, что на время форума в Швейцарию командировки оформили 23 народных депутата, 15 из которых – члены «Слуги народа»:
Марина Бардина – «Слуга народа»;
Леся Василенко – «Голос»;
Вадим Галайчук – «Слуга народа»;
Ярослав Железняк – «Голос»;
Алексей Жмеренецкий – «Слуга народа»;
Андрей Жупанин – «Слуга народа»;
Леся Забуранная «Слуга народа»;
Мария Ионова – «Европейская солидарность»;
Дмитрий Кисилевский – «Слуга народа»;
Елена Кондратюк – «Батьківщина»;
Александр Корниенко – «Слуга народа»;
Наталья Королевская – «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Евгения Кравчук – «Слуга народа»;
Иван Крулько – «Батьківщина»;
Юлия Овчинникова – «Слуга народа»;
Роксолана Пидласа – «Слуга народа»;
Егор Чернев – «Слуга народа»;
Алена Шкрум – «Батьківщина»;
Елена Шуляк – «Слуга народа»;
Святослав Юраш – «Слуга народа»;
Ярослав Юрчишин – «Голос»;
Елизавета Ясько – «Слуга народа»;
Дмитрий Наталуха – «Слуга народа».
Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходил 21–24 января. В числе партнеров Украинского дома в Давосе указан в том числе фонд Пинчука. Причастность фонда Пинчука к финансированию поездки подтвердили Жмеренецкий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который тоже был в Давосе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Телеведущая и модель Алена Водонаева в эфире телеканала «НТВ» заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами». «Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что я произнесла некрасивое слово «быдло», именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На улице в Якутске обнаружили крокодила / 3 декабря
- Зеленский сказал, что сотрудники НАБУ не приняли от него подарок за задержание Альперина / 2 декабря
- Hill — американский ВПК «обленился» и боится соперничества с Китаем / 30 декабря
- Полиция Ливана взяла под контроль район около российского посольства / 16 января
- Экс-премьера Молдовы Филата досрочно отпустили из тюрьмы / 4 декабря
- Дополнительные силы военной полиции РФ направлены в Камышлы / 6 декабря
- Столтенберг заявил, что готов встретиться с Путиным / 23 декабря
- В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек / 7 января