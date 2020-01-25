В крови нашли новый компонент

Исследователи из Франции заявили об уникальном открытии, которое им удалось совершить в ходе изучения компонентов крови. Оказалось, в крови есть митохондрии, способные работать лишь внутри клеток, выполняя роль так называемых «батареек».

Авторами проведенного исследования выступили эксперты из института рака, расположенного во Франции в городе Монпелье. На протяжении длительного периода времени они занимались изучением крови человека и особенностей ее состава. Почти сразу ученые зафиксировали подозрительно высокую концентрацию ДНК митохондрий. Специалисты предположили, что митохондрии могут существовать и вне клеток. Ряд проведенных опытов показал, что предположения ученых являются верными.

Таким образом, специалисты выяснили, что в крови человека есть митохондрии. Более того, всего в 1 миллилитре крови содержится около 3,7 миллиона таких митохондрий.

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