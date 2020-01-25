Печень человека сможет прожить 7 семь дней

Научные специалисты сообщили, что им удалось найти способ заставить печень на новом аппарате жизнеобеспечения прожить 7 дней. В будущем этот срок планируют увеличить.

На сегодняшний день одной из самых больших проблем в трансплантологии является отсутствие возможности сохраняться жизнеспособность органов, предназначенных для пересадки, долгое время. Обычно нужные органы особым образом охлаждают до температуры ниже нуля или поддерживают его жизнеспособность, прокачивая через кровеносные сосуды специальную жидкость с кислородом и питательными веществами. Однако существующие способы являются крайне сложными. Сотрудники Цюрихского университета смогли заставить человеческую печень прожить 7 дней.

Добиться таких результатов эксперты смогли с помощью недавно созданного специального аппарата, который занимался прокачкой жидкости через печень, позволяя ей оставаться живой.

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