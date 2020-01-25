Польша захотела компенсаций от РФ и Германии за ущерб во Второй мировой

И Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, сообщил лидер правящей в республике партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

В интервью таблоиду Bild Качиньский заявил, что Россию и Германию «нельзя сравнить», потому что в Берлине «сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль».

«Вы правы: РФ тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность», – приводит его слова РИА «Новости».

Качиньский добавил, что требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности».

Ранее Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что власти страны намерены потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.





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