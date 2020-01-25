Названы машины в автопарке телеведущего Дмитрия Шепелева

Эксперты автомобильного рынка рассказали общественности о всех машинах популярного телеведущего Дмитрия Шепелева. Они не упустили из виду не только его современный спорткар, но и все машины до него.
Самой первой машиной в жизни Дмитрия Шепелева, согласно официальным данным, стала Honda Accord. Её телеведущий приобрёл, ещё когда жил в Минске. Выбор не очень понравился отцу семейства, так как он предполагал, что его сын выберет что-то более консервативное и менее дорогое. Долго машине прослужить было не суждено, так как именно на ней Дмитрий Шепелев попал в ДТП с трактором. В результате аварии транспортное средство получило серьёзные повреждения кузова. До официальной свадебной церемонии с Жанной Фриске у телеведущего вовсе не было никакого транспортного средства, а после свадьбы он разъезжал на автомобиле супруги. Это был Land Rover Range Rover. Этот внедорожник тоже не обошли стороной неприятности, так как машину угнали, но быстро нашли и вернули владельцам.
После признания и достижения определённых карьерных высот, Дмитрий Шепелев решил не экономить на машине и выбрал довольно мощный и при этом очень комфортный Jaguar XJ IV. Причиной для такой покупки, как признавался сам писатель, стал не только именитый бренд, но и наличие особого чёрного цвета в комплекте. Сейчас такой автомобиль 2019 года можно купить от 5,4 млн рублей.
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