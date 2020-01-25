Врачи назвали продукты для улучшения работы поджелудочной железы

Врачи рекомендуют продукты для улучшения работы поджелудочной железы. Они помогут сохранить здоровье важного органа.

Одним из естественных целителей является чеснок, способствующий восстановлению тканей внутренних органов. Лекарственными свойствами обладает также куркума. Она уменьшает воспаление, снижает болевые ощущения. Кроме того, восточная специя является прекрасным стимулятором выработки инсулина, предотвращая риск развития диабета. Пользу принесет и листовая зелень. В частности, шпинат, богатый железом и витамином В, также необходим в рационе для профилактики этого заболевания. Известен он и как противораковое средство. Овощи, относящиеся к семейству крестоцветных, а это различные виды капусты, редиска, хрен и другие обеспечивают организм флавонидами, укрепляющими механизм детоксикации организма. Полезны они не только сами по себе, но и своей уникальной способностью усиливать целительные свойства других овощей.Необходимо обратить внимание на способ приготовления. Например, белокочанную капусту не рекомендуется употреблять в свежем виде.

Мощный антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном винограде, уменьшает симптомы панкреатита и помогает уничтожить раковые клетки в поджелудочной железе. Фрукты и ягоды должны быть некислых сортов при диете для поджелудочной железы.

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