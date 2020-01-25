Врачи подсказали, как наладить работу печени

На данный момент о теме укрепления иммунитета можно рассуждать долго. Его сила или слабость особенно чувствуется в холодную пору года. Защитные функции организма зачастую связаны с разными органами и системами, а ключевая роль в данном случае остаётся за печенью.

Далеко не все люди знают, что вышеназванный орган ответственен за сотни процессов в организме людей, главный из них – обмен веществ, так как именно печень способна переработать белки и произвести иммуноглобулины. Таким образом, для укрепления иммунной системы работа печени должна быть налажена. К слову, люди, у которых диагностирован сахарный диабет второго типа, чаще страдают от вирусных и бактериальных инфекций. Крайне важно хотя бы иногда обследовать орган на предмет возможных дисфункций, так как многие патологии на начальных стадиях не имеют каких-либо симптомов.

Врачи советуют обратить внимание на признаки вроде недомогания, низкой работоспособности, быстрого упадка сил, плохого аппетита, тошноты, кожного зуда или ощущения тяжести в правом боку. Рацион питания должен быть сбалансирован, рекомендуется употреблять продукты, насыщенные жирными кислотами Омега-3. Речь идёт о рыбе, ламинарии, орехах, семечках тыквы и льняном масле. Не помешают и витаминные комплексы, восстанавливающие структуру печени.

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