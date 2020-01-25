Как сейчас выглядит бывший самый толстый ребенок в мире

Мальчик с рождения отличался хорошим аппетитом и всегда ел больше, чем обычные дети. Однако до 8 лет он был просто крепышом, но после 8 лет с его организмом что-то случилось и он начал есть уже куда больше любой нормы.

К 10 годам он принимал пищу 5 раз в день и за каждый раз съедал столько еды, что можно было досыта накормить 2-3 взрослых людей.

Его родители пробовали ограничивать Арью в пище, но тогда мальчик устраивал истерики, что невозможно было долго выдерживать. Лишь когда мальчик уже едва мог ходить, не мог посещать школу и все время проводил лежа на полу или диване, стало понятно, что тут нужны кардинальные меры.

Врачам удалось уговорить родителей Арьи сделать ему операцию по урезанию желудка (рукав желудка). Во время этой операции большая часть желудка просто отрезается, остается лишь совсем немного, поэтому человек насыщается очень быстро, буквально после нескольких ложек.

Мальчик относительно нормально перенес эту операцию, но потом у него началась сильная депрессия, потому что он уже не мог поглощать ту еду, какую любил, а был вынужден сидеть на специальной диете.

Родители и многие окружающие люди поддерживали Арью, ему также нашли тренера, который познакомил его с боксом и Арья сейчас серьезно увлекся этим видом спорта. Он также полюбил плавание и футбол. Его стресс понемногу пропадал.

Он терял килограммы не так быстро, как хотелось, но тем ни менее за четыре года после операции мальчик похудел до 83 кг. Он мог бы весить еще меньше, но от тяжелой обвисшей кожи на руках, ногах, груди и животе не избавиться диетой и даже физическими упражнениями (которыми Арья сейчас активно занимается), тут нужна пластическая операция.

Арья уже сейчас готовится к этой операции. Врачи осматривали его и отметили те участки тела, с которых надо будет удалить лишнюю кожу.

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