Демоны из темноты: Не ночной паралич, а что-то более зловещее

Кажется, что действительно существует нечто, которое проникает в наш мир в темное время суток и ему нравится приходить в вашу спальню и пугать вас, потому что ваш страх подпитывает его.

Тень в углу

Эта история была опубликована на сайте "The Paranormal Society" и началась с того, что ее автор начал увлекаться оккультизмом, покупал и читал множество книг на эту тему. И однажды он заметил, что вокруг него происходит что-то странное — вся атмосфера в его комнате словно стала тяжелее, а когда наступала ночь, в комнате становилось холоднее и куда темнее, чем раньше.

При этом на улице стояло лето, вечера были привычно душными и теплыми, так что объяснить подобный феномен просто особенностями климата было трудно. И это действительно не зависело от погоды, потому что так продолжалось все лето, всю осень, всю зиму и весну.

Когда снова наступило лето, снова что-то изменилось и снова в худшую сторону. Когда по ночам автор истории случайно просыпался, он замечал в углу своей спальни нечто округлое и темное. С каждой ночью оно увеличивалось в размерах и теперь "заползло" и на потолок, похожее на тень от щупалец осьминога.

Автор не понимал, откуда взялась эта тень, он переставил мебель в комнате, но тень не изменилась и не пропала. Автор долго утешал себя тем, что всему этому есть простое и логическое объяснение, пока не произошла кульминация.

"Эта тень сегодня казалась более "густой", чем обычные тени и была похожа на лужу разлитого кофе. И вот я лежал и пытался заснуть, иногда открывая и закрывая глаза. И я заметил вдруг, что с каждым открытием моих глаз форма тени на потолке меняется и она словно ползет в мою сторону.

В какой-то момент она доползла до изножья моей кровати и я был очень напуган смотря на это. А потом она "влилась" в меня и я ощутил себя неестественно пустым, холодным, голодным и злым. И тогда же я понял, что это существо является демоном и что оно имеет прямое отношение ко всей той оккультистской чепухе, что я читал.

Я натянул одеяло себе на голову, включил христианское радио и начал молиться как сумасшедший. Похоже, что это сработало и демон покинул меня. И больше он никогда уже не возвращался. Я уверен в том, что я видел".

С дырой на лице

Следующая история от очевидца была рассказана на сайте "Your Ghost Stories" пользователем с ником "RhythmSnail". По его словам это произошло в городе Перт, на западе Австралии, в доме, где он жил со своей матерью.

В доме автора и ранее наблюдались странные вещи, хотя его мать никогда не говорила о них, но он понимал это. Однажды по ночам он стал замечать, что что-то из темноты пристально смотрит на него, а иногда улавливал движение какого-то существа периферийным зрением (уголками глаза). А потом случилась то самое ночное событие, которое автор никогда не забудет:

"Я проснулся и увидел, что дверь в мою комнату раскрыта настежь, чего никогда не случалось, я всегда ее закрываю. И, к своему ужасу, я заметил в этом дверном проеме невысокую фигурку, похожую на густую тень человека. Сначала я решил, что это моя младшая сестра (на самом деле она в ту ночь спала в кровати мамы) и я, приподнявшись на кровати, спросил сестру по имени.

Существо мне не ответило, но внезапно быстро перебежало от двери прямо к моей кровати, прямо к моему лицу! В ужасе я смотрел на его темное лицо, на котором не было ни глаз, ни носа, лишь широко открытая темная дыра, вероятно рот. Я замер на месте от страха, смотря на существо, а оно смотрело на меня. Так длилось несколько секунд.

Наконец мой ступор пропал и я резко замахнулся на это существо руками и ногами, а оно издало пугающий звук, похожий на крик боли, и рассеялось. Этот крик потом глубоко засел в моей голове, словно он имел какой-то смысл. Волосы на моей голове встали дыбом, а сердце колотилось.

Я не знаю, что это было. Может быть демон? И я не знаю. чего он хотел. Я был очень напуган и потом еще не раз видел периферическим зрением каких-то теневых человекоподобных существ. Также я неоднократно просыпался от того, что кто-то звал меня по имени, а иногда я слышал этот голос даже днем, когда не спал, и он тоже говорил мое имя. А еще иногда нечто дотрагивалось до меня, но я никого не видел".

Фигуры в комнате

Следующий рассказ пришел от пользователя сайта Reddit с ником "P3rspective". Однажды ночью он резко проснулся без видимой причины, а потом заметил что-то аномальное в своей спальне:

"Я лежал в постели и увидел, что в центре моей комнате стояли три фигуры, а откуда-то сверху шел синий тусклый свет. Я не помню, что они говорили, точнее один из них говорил что-то, обращаясь ко мне.

Я помню как его рот двигался и это выглядело совсем не по человечески, а его челюсть была выдвинута далеко вперед намного больше, чем у людей. Их рот и глаза были черными, не густо черными, а скорее сероватыми и во рту можно было видеть зубы и другие детали. Он говорил что-то о том, что они будут тут ближайшие несколько дней.

Потом я словно во второй раз проснулся и теперь заметил как под потолком комнаты пролетело несколько темных, вытянутых как дротик, тел. Оно зависли над моей кроватью в углу и парили надо мной. От этого я ощутил интенсивное чувство страха и тяжести, я сидел так несколько минут".

Существо на дереве

Еще один пользователь сайта Reddit с ником "JllFucherina" пояснил историю, которая случилась с ним, а точнее с ней, когда ей было 12 лет. Она точно также однажды ночью внезапно проснулась и сразу ощутила себя бодрой, без сонливости и вялости:

"Я лежала на спине и когда я открыла глаза, я ту же уставилась в другую пару глаз. Это существо сидело за окном на дереве и выглядело буквально как демон. У него были похожие на кошачьи глаза, огромные, желтые и с вытянутыми зрачками.

Тело было не особо большим, но очень тощим, а темная кожа выглядела неровной и шелушащейся. Оно сидело, подтянув ноги к груди и длительный визуальный контакт с этим существом надолго отпечатался в моей памяти. Даже спустя двадцать лет я все еще вижу это так ярко, словно оно прямо сейчас сидит передо мной.

Я чувствовала страх и угрозу, оно совершенно не двигалось, и я не помню, чем закончился этот зрительный контакт. Вероятно, что я просто упала обратно в кровать и заснула. Или оно меня загипнотизировало. Я знала. что это не сон, потому что это было слишком реальным".

Красные глаза

Следующая история пришла с сайта "Ghost Village" от автора, которой было 8 или 9 лет, когда это случилось.

"Я в ту ночь спала в кровати моей бабушки и вдруг проснулась в середине ночи от сильного холода. Когда я посмотрела на дверь спальни, я заметила там темную мужскую фигуру. Сначала я подумала, что это мой папа, но потом я заметила на его голове длинные волосы.

Фигура была похожа на тень, но у нее была ярко-белая сияющая "аура" и красные глаза. Я была напугана до смерти и особенно я боялась, что фигура сейчас меня увидит (когда я его рассматривала, оно смотрело в другую сторону). Поэтому я залезла под одеяло и постаралась убедить себя заснуть. Наутро мой сестра пояснила мне, что ночью она чувствовала в доме что-то непонятное, а я ей пояснила о том, что я видела.

Мой отец, будучи скептиком, сказал, что это был просто сон и что я сильно устала, вот мне и привиделось всякое. Но я помню, что я не спала. А вот мама мне сразу поверила, потому что в ее семье тоже ранее видели разные паранормальные вещи".

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