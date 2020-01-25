Российская учительница уволилась из-за эротических танцев в ночном клубе

Это приносило ей дополнительный доход.
Педагог информатики в одной из школ Самарской области Ксения Семенова вынуждена была уволиться. Случилось это после того, как неизвестный выложил в Сеть видео с её участием. На нем учительница исполняет эротические танцы в ночном клубе, сообщает Mash.
Восточными танцами молодая гражданказанимается 13 лет и относится к этому как к искусству. Более того, работа в клубе приносит ей доход и, возможно, даже больше, чем зарплата учителя, Кстати, в школе она проработала всего полгода.
Ученики знают об увлечении Ксении Петровны, но никаких претензий к ней из-за этого не было, тем более, что в школу Семенова приходит в строгой одежде. А перед выступлением в клубе всегда строго следят за тем, чтобы в зале были только те, кто старше 18 лет, пишет «Ридус».
Видео, которое некто слил в Сеть, было снято в декабре в Сызрани, где открывался клуб. Семенова считает, что история может негативно сказаться на учениках.
В последнее время учителям стали предъявлять особые требования. Так, к примеру, в Ульяновске одна родительница потребовала уволить учительницу только за то, что дочь увидела, как та выбирает нижнее белье. Споры вызвала и педагог, которая разместила в соцсетях фотку в купальнике на соревнованиях по плаванию.
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