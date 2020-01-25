“Если преемник Сулеймани пойдет по тому же пути убийства американцев, то его ждёт та же участь”

January 23, 2020 Radio Farda

Специальный представитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Брайан Хук. ФАЙЛ ФОТО.

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что если новый командующий иранскими силами Кудс пойдет по тому же пути убийства американцев, то его ожидает участь его предшественника Кассема Сулеймани, который был убит в Багдаде 3 января, в результате удара американского беспилотника.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил генерала Эсмаила Каани новым командующим сил, ответственных за экстерриториальные операции Ирана. Он сделал это на следующий день после того, как по приказу президента Дональда Трампа был убит Сулеймани, подозревавшийся в планировании нападений, угрожающих жизни американцев. Каани, который был заместителем Сулеймани, пообещал следовать по пути Сулеймани.

Брайан Хук выступил с этой угрозой в опубликованном в четверг интервью, которое он дал базирующемуся в Лондоне изданию Asharq Al-Awsat в кулуарах давосской конференции.

Хук утверждал, что убийство Сулеймани, которого он назвал самым опасным террористом в мире, сделает Ближний Восток более безопасным местом, потому что оно создаст «пустоту, которую режим не сможет заполнить».

В интервью международной арабской газете Хук призвал Совет Безопасности ООН осудить предполагаемое сентябрьское нападение Ирана на саудовские нефтяные объекты.

Специальный представитель США по Ирану также утверждал, что внешняя политика Ирана продиктована Хаменеи, который, по его словам, «назван Верховным лидером не просто так», и Соединенные Штаты судят иранский режим по тому, что он делает на основе решений Хаменеи, а не по тому, что об этом заявляет министр иностранных дел Ирана Мухаммед-Джавад Зариф.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном была очень высокой с тех пор, как в начале января было совершено целенаправленное убийство Сулеймани, в ответ на которое Иран нанес ракетный удар по двум иракским базам, на которых размещены американские и другие войска Коалиции. Вашингтон всегда обвинял Сулеймани в организации нападений на американские войска в Ираке и других странах региона.

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