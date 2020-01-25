Первое правило военного командования — прикрыть свою задницу

25.01.2020, 12:39, Разное

Mark Bonokoski   Published:   January 20, 2020

Мастер капрал Клейтон Мэтчи держит пистолет у головы 16-летнего Шидана Абукара Ароне, 16 марта 1993 года. когда  Ароне был связан и истекал кровью в бункере на базе Канадского воздушно-десантного полка (Canadian Airborne Regiment -CAR)  в Беле-Хуэн, Сомали. Позже Ароне скончался от полученных травм. (Фото опубликовано Сомалийской комиссией по расследованию)

Этот  ужасный  понедельник напомнил  о том, что 25 лет назад,  мастер капрал Клейтон Мэтчи, в  то время — военнослужащий элитного воздушно-десантного  полка наших вооруженных сил, вместе со своими сослуживцами  в Сомали, “сорвался с цепи” и, по подозрению в мелкой краже,  забил до смерти 16-летнего сомалийского мальчишку по имени Шидан Ароне.

То, что последовало  дальше, было полным позорищем.

Там были старшие офицеры, обвинявшие низших  по званию, связанная с фальсификацией документов  попытка военных замять дело, всячески выкручивающиеся  политики, ищущие спасительный выход и обещанное расследование, которое продолжалось целую  вечность, а затем внезапно было прекращено, когда вонь изнутри стала слишком сильной.

Это был позорный период для либерального правительства, канадских военных и взятых  ими на себя обязательств перед страной.

Никто не ожидал, что командир прикажет своим подчиненным  стрелять (любому сомалийскому вору) «между юбками и шлепанцами», а  в другом случае — пообещает ящик шампанского первому  десантнику  убившему  сомалийца.

Мастер капрал Клейтон Матчи держит дубинку во рту 16-летнего Шидана Абукара Ароне,  16 марта 1993 года, когда Ароне был связан и истекал кровью в бункере на базе Канадского воздушно-десантного полка (Canadian Airborne Regiment -CAR)  в Беле-Хуэн, Сомали. Позже Ароне скончался от полученных травм. (Фото опубликовано Сомалийской комиссией по расследованию)

Фактически, два безоружных сомалийца были ранены  выстрелами в спину, один из них смертельно, после того, как канадские военные  устроили засаду, пытаясь поймать вора.

И не помогло тогдашнему министру обороны Дэвиду Колленету, когда  в 1995 году, после просмотра видеозаписей некоторых шокирующих ритуалов дедовщины у  десантников, он поторопился расформировать легендарный полк командос как шайку расистов и неонацистов.

Я был редактором «Ottawa Sun», когда все это вышло  наружу, а также обозревателем, который занимался национальными делами, и сомалийский скандал, в  то время, породил новостей больше, чем недавний пертурбации SNC Lavalin.

Так же, как Sun  сделала ежедневное обновление   о количестве дней, в течение которых два Майкла — канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спавор — томятся  в грязных китайских тюремных камерах из-за фиаско Хуавей (сегодня — 408 дней и отсчет продолжается),   мы сделали то же самое в Ottawa Sun относительно обещания либералов провести расследование позорных событий в Сомали.

На нашей редакционной странице мы начали показывать  окно, считая сколько дней не было выполнено обещание публичного расследования.

Я забыл окончательную  цифру, но она была очень  большой.

Тем временем легендарный основатель и главный редактор Sun Media Питер Уортингтон, известный как в годы  этой войны, так годами освещения других войн, написал книгу о рядовом Кайле Брауне, который в 1993 году позировал с окровавленным трупом Шидана Ароне, как будто это был приз  за победу в игре в боулинг.

В этой книге Уортингтон прошелся  по военным ещё раз.

Посреди всего этого репортер CBC Майкл Маколифф, через «Доступ к информации», запросил 68 форм «Ответ на запрос»  чтобы дополнить свои более ранние неофициальные сведения об операции в Сомали, но полученные им документы были предварительно  изменены Министерством национальной обороны (DND), чтобы согласовать их с той фиктивной информацией, которую Маколиффу предоставили  ранее.

В  порядке дополнительного издевательства, к  запросу Макалиффа о предоставлении доступа, были выдвинуты финансовые требования,  якобы на получение документов, которые он запрашивал, ушло 413 человеко-часов, что стоило ему и Си-би-си невероятных 4080 долларов, несмотря на тот факт, что документы были легко доступны.

Но это было в начале 90-х, и военные изменились,  вроде бы правильно, но только до того момента, пока   мы не посмотрим на фиктивное отстранение и судебное преследование вице-адмирала Марка Нормана, человека №2  в вооруженных сила, за предполагаемую утечку секретных документов.

Стало известно,  что, чтобы помешать его команде защиты,  DND намеренно скрывало документы о Нормане, давая им  немыслимые кодовые обозначения, чтобы любой поиск не давал  результатов.

Здесь, как и в случае с Сомали, речь шла о прикрытии задницы.



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