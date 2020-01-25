«Живет в параллельной реальности»: главу Чувашии хотят исключить из «Единой России» за издевательство над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос о соответствии губернатора занимаемой должности.

«Единая Россия» (ЕР) решила поставить вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности. Обсудить эти вопросы партии пришлось после публикации скандального видео, на котором глава региона заставил офицера МЧС подпрыгнуть, чтобы тот смог взять ключи от новых служебных автомобилей.

Секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак отметил, что шутка губернатора на церемонии вручения новой техники пожарным вызывает «совершенно заслуженное возмущение».

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением»,— подчеркнул он.

Турчак добавил, что особенно возмутительным этот поступок выглядит вскоре после послания Федеральному собранию Владимира Путина, который «заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям».

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